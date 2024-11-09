نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي؛ على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة برايتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

حارس المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لويس، أكي، أكانجي، غفارديول.

في خط الوسط: اورايلي، كوفاسيتش، ماكاتي. في خط الهجوم: سيلفا، هالاند، فيل فودين.