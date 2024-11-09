موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون مساء اليوم السبت الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري على ملعب “أميكس ستاديوم”، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 23، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مواجهة، فيما يحتل فريق برايتون المركز الثامن برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهتين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.