نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري أمام الجونة بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الجونة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعي المصري للفوز في هذه المباراة علي فريق الجونة لحصد الثلاث نقاط للحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي منذ بداية الموسم.

ويأمل المصري على تعزيز مركزه ضمن المراكز المتقدمة وضمان استمراريته في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

ويعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر على وضع خطة محكمة لتحقيق الفوز على الخصم في ظل وجود عوامل ملعبه والجمهور.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري.