نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم السبت فعاليات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2024/2025، بإقامة ثلاث مباريات قوية.

البنك الأهلى يستضيف فاركو

يستضيف البنك الأهلي نظيره فاركو، على أرضية استاد السلام، والتي يديرها تحكيميًا الحكم أحمد الغندور.

وتنطلق صافرة اللقاء، يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2024/2025.

المصري يواجه الجونة في دوري نايل

يستعد المصري البورسيعدي لمواجهة قوية أمام نظيره الجونة على أرضية استاد برج العرب، والتي يديرها تحكيميًا الحكم إبراهيم غاليوم محمد.

ومن المقرر، أن تقام المواجهة يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، ومن المقرر أن تنقل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2024/2025.

الإسماعيلي يحل ضيفًا ثقيلًا على سيراميكا كليوباترا

يحل الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيراميكا كليوباترا، على أرضية استاد المقاولون العرب، تحت صافرة الحكم أحمد جمال.

وستقام المواجهة يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعوديه وقطر، ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2024/2025.

▪︎تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

▪︎تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

