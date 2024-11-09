نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

واستقر حمد إبراهيم المدير الفني للاسماعيلى على تشكيل فريقه أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الثانية من منافسات الدوري.

التشكيل المتوقع للاسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا

جاء تشكيل الإسماعيلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى.. أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع.. عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومى.

خط الوسط.. محمد حسن، عماد حمدى، نادر فرج، محمد عبد السميع.

الهجوم.. مروان حمدى، خالد النبريصى.

موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا والإسماعيلي بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة لسيراميكا كيلوباترا والاسماعيلي

ومن المقرر أن تذاع مباراة سيراميكا كيلوباترا والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.