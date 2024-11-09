أنشيلوتي يختار تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل الملكي لمواجهة نظيره أوساسونا، مساء اليوم السبت في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية، والخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أوساسونا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام، رودريجو، كيليان مبابي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.