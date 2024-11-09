نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا والإسماعيلي بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا للفوز على الدراويش وتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض الخسارة أمام الأهلي بالجولة الأولي.

يأمل الدراويش لحصد الثلاث نقاط في هذه المباراة بعد تعادله مع غزل المحلة بالجولة الأولي.

موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا والإسماعيلي بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة لسيراميكا كيلوباترا والاسماعيلي

ومن المقرر أن تذاع مباراة سيراميكا كيلوباترا والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.