نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة أوساسونا، مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت السعودية، والخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.