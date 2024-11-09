نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه وذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

موقف باريس سان جيرمان وستاد بريست في جدول الدوري الفرنسي

احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 76 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 10 مباراة وخسر مبارتين.

في حين صعد أنجيه في الموسم الحالي إلى الدوري الفرنسي بعد أن احتل المراكز المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.

وفاز أنجيه على موناكو بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بينما فاز باريس سان جيرمان الفوز على لانس بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 26 نقطة في جدول الدوري الفرنسي بينما يحتل أنجيه المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه يوم السبت 9 نوفمبر 2024 على ملعب ريموند كوبا معقل أنجيه وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إنسبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء.