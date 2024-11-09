نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس نظيره نادي نانت المحترف بصفوفه مصطفى محمد، اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتقام المواجهة المرتقبة بين نانت ولانس اليوم على ملعب فردي بيتي في لقاءات بطولة الدوري الفرنسي لهذه النسخة.

موعد مباراة نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت ضد لانس اليوم عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد لانس اليوم في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نانت ضد لانس اليوم عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.