الرياضة

موقف مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس نظيره نادي نانت المحترف بصفوفه مصطفى محمد، اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتقام المواجهة المرتقبة بين نانت ولانس اليوم على ملعب فردي بيتي في لقاءات بطولة الدوري الفرنسي لهذه النسخة.

موعد مباراة نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت ضد لانس اليوم عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد لانس اليوم في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نانت ضد لانس اليوم عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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