موعد مباراة بايرن ميونخ ضد سانت باولي في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الألمانية لمتابعة مباراة بايرن ميونخ وسانت باولي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وسانت باولي في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وسانت باولي يوم السبت 9 نوفمبر 2024 على إستاد ميلر نتور معقل سانت باولي وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم شبكة قنوات دبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة.

فاز بايرن ميونخ على يونيون برلين بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من البوندزليجا كما فاز سانت باولي على هوفنهايم بثنائية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 23 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل سانت باولي المركز الخامس عشر برصيد من 4 نقاط.

موقف بايرن ميونخ وسانت باولي في جدول الدوري الألماني

احتل بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز 23 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 8 مباريات.

في حين صعد سانت باولي في الموسم الحالي إلى الدوري الألماني بعد أن احتل المراكز المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.