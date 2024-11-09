نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان نحو ملاعب إنجلترا لمتابعة مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تشهد اهتمام وترقب كبير.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في الأسطر القليلة القادمة مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA