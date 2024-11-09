نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الجمهور في كل مكان ليوم كروي مميز، حيث يقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات العالمية والمحلية التي تجعل الجمهور في ترقب كبير لها.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير التالي، مواعيد مباريات اليوم السبت في مختلف المسابقات والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وست هام يونايتد X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون X ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

برايتون X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

فياريال X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليجانيس X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فينيزيا X بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

كالياري X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فيردر بريمن X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوخوم X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ماينز 05 X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

لايبزيج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستراسبورج X موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لانس X نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أنجيهX باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح X الخليج – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC1 HD

الوحدة X ضمك – الساعة 5:15 مساء على قناة SSC2 HD

التعاون X الأخدود – الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي X الجونة – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport

البنك الأهلي X فاركو – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport

سيراميكا كليوباترا X الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport