نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد ماينتس في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الألمانية مباراة بوروسيا دورتموند وماينتس وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

فاز بوروسيا دورتموند على لايبزيج بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما تعادل ماينتس مع فرايبورج سلبيا في نفس الجولة.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 16 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل ماينتس المركز الثالث عشر برصيد من 10 نقاط.

موقف بوروسيا دورتموند وماينتس في الدوري الألماني

احتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل ماينتس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 35 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز 7 مباريات وتعادل في 14 مباراة وخسر 13 مباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وماينتس في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بوروسيا دورتموند وماينتس يوم السبت 9 نوفمبر 2024 على إستاد ميو أرينا معقل ماينتس وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم شبكة قنوات دبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة.