نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أستون فيلا مساء اليوم السبت 9-11-2024 على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ11 من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرش، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.