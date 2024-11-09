نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 على ملعب "أنفيلد"، وذلك في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل الفيلا المركز السادس برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهتين.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.