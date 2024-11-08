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أحمد جودة - القاهرة - تعرف علي الجهاز الفني الجديد النادي طنطا بدوري المحترفين
أستقرت لجنة الكرة بنادي طنطا تشكيل الجهاز الفني الجديد الفريق والذي سوف يتولي المهمة بشكل رسمي خلال الفترة القادمة وذلك خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة محمد حليم.
وجاء تشكيل الجهاز الفني علي النحو التالي:
كابتن / السيد محمد السيد الشهير ( زقلط ) مستشار فني
كابتن / خالد عيد مدير فني
كابتن / إكرامي صابر مدرب عام
كابتن / محمد ممدوح خفاجه مدرب
كابتن / عماد عثمان مدرب
كابتن / أسامة ليلة مدرب حراس مرمي
دكتور / محمد عمر مخطط أحمال
الجهاز الإداري /
كابتن / جمال بشير المدير الإداري
خالد عبد السلام إداري
كريم الشريف مساعد إداري
محمد العناني إداري شئون لاعبين
الجهاز الطبي /
دكتور / إبراهيم مجد خطاب رئيس المنظومة الطبية
أحمد موسي أخصائي إصابات
أكرم صبحي أخصائي تدليك
محمود عبد الواحد أخصائي تدليك
فني الملاعب /
وائل المسني، مصطفي العونيه، ياسر سلامه
وسوف يواجه طنطا فريق كهرباء الإسماعيلية الإثنين المقبل ضمن مواجهات دوري المحترفين.
ويحتل نادي طنطا المركز 19 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة في 4 مواجهات