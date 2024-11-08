نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، أهداف مباراة النصر والرياض في مشوار منافسات بطولة الدوري السعودي لهذه النسخة.

ونجح السنغالي ساديو ماني نجم العالمي في الحصول على كرة مميزة من قبل صديقه عبد الرحمن غريب بيترجمها ببراعة في شباك الرياض وذلك خلال الدقيقة الواحدة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وأقيمت المباراة التي جمعت بين النصر والرياض مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وعزز نادي النصر رصيده بفوز اليوم إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل الرياض المركز السابع برصيد أربعة عشر نقطة.

ودخل النصر مباراته اليوم أمام الرياض بالتشكيل في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط: تاليسكا، بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، رونالدو، ساديو ماني.