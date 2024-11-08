النصر يتخطى الرياض بهدف ماني في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفوز على نظيره فريق الرياض خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن لقاءات الدوري السعودي.

النصر يفوز على الرياض بهدف ماني

فاز النصر بهدف دون رد على حساب الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من لقاءات بطولة دوري روشن السعودي لهذه النسخة.

وجاء هدف التسجيل لصالح فريق النصر بواسطة السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق الأول لكرة بالنادي خلال الدقيقة الواحدة والأربعين من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يعزز النصر رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.

في حين يتجمد رصيد الرياض عند المركز السابع برصيد أربعة عشر نقطة.

ودخل النصر مباراته اليوم أمام الرياض بالتشكيل في الدوري السعودي: