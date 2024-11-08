نجم ليفربول يحصد جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - حصد نجم الفريق الإنجليزي ليفربول محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر أكتوبر الماضي، بتصويت الجماهير.

واستطاع محمد صلاح الفوز بهذه الجائزة، للمرة الثانية لهذا الموسم، بعدما حصل على نسبة تصويت عالية عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وجاء إبراهيما كوناتي في المركز الثاني، وريان جرافنبرخ في المركز الثالث.

واشار صلاح، اثناء استلامه الجائزة في مركز تدريب أكسا اليوم: "افضل شعور عندما يتفوق الفريق ونفوز بالمباريات، بالنسبة لي هو الشيء الأكثر أهمية، سأشعر عكس ذلك إذا كنت ألعب جيدًا والفريق لا يفوز".

وأشار: "نحن نأمل بالفوز في جميع المباريات، والأكثر أهمية في الوقت الحالي الاستمرار على هذا النهج".

وأحرز صلاح 3 أهداف وصنع مثلها، خلال مشاركته في 6 مباريات خلال الشهر الماضي.

وأجاب عن اللحظة المفضلة له في أكتوبر: "أفضل لحظة هي عندما سجلنا أمام تشيلسي ومررت الكرة لكورتيس جونز وسجل، لأنها كانت عرضية متقنه ونحن تدربنا كثيرًا علي هذا ".