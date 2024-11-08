نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز على سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الانتصار على سموحة في الجولة الثانية من دوري Nile، يوم الجمعة.

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة 3 أيام

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للمواجهات القادمة.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما باستاد الجيش ببرج العرب، ليعزز الأبيض رصيده إلى 6 نقاط.

وسجل هدفي الزمالك في المباراة كل من ناصر منسي ومصطفى شلبي، ليتحقق بذلك الفوز الثاني للفريق في دوري Nile للمحترفين هذا الموسم.

وفي ختام اللقاء، حصل المدافع حسام عبد المجيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أدائه المميز خلال اللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط ليتصدر جدول الترتيب، إلى جانب فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، بعد تحقيق الانتصار في الجولتين الأولى والثانية من دوري Nile للمحترفين.