نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر الرسمي أمام الرياض في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الرياض بعد قليل، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتلعب المباراة بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والرياض في دوري روشن

تقام مباراة النصر والرياض في دوري روشن عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وأبو ظبي.

تشكيل النصر اليوم أمام الرياض في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط: تاليسكا، بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، رونالدو، ساديو ماني.