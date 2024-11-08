نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز بهدفين على سموحة في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره سموحة بفوز الأبيض على الفريق السكندري، بهدفين مقابل لاشيء، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



ونجح في الوسط الأول وفي الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول تمكن المهاجم ناصر منسي، من تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام سموحة في الدقيقة الثالثة من المباراة، مستغلًا خطأ من الهاني سليمان، حارس سموحة.

وفي الشوط الثاني توالت التمريرات والاستحواذ والسيطرة من قبل الفريقين مع محاولات عديدة وفي في الدقيقة ال 85 احرز لاعب الزمالك مصطفى شلبي الهدف الثاني ليسكن شباك سموحة وانتهت أحداث المباراة بفوز الزمالك بثنائية مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة وبإنهاء اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف على سموحة فاز الابيض بهدف، يرتفع رصيد الفارس الأبيض للمركز الثاني برصيد 6 نقاط، كما يتجمد رصيد سموحة عند المركز الخامس برصيد 3 نقاط.