نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يستعيد صدارة دوري روشن السعودي بثلاثية ضد الاتفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي في تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره الاتفاق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

نتيجة مباراة الهلال والاتفاق

وتمكن فريق الهلال من تسجيل أول أهداف اللقاء في نهاية شوط اللقاء الأول عن طريق هداف الفريق الكسندر ميتروفيتش بعد تمريرة عرضية من رينارد لودي ظهير أيسر الفريق.

وأضاف مالكوم الهدف الثاني لصالح الزعيم في الدقيقة 81 من عمر اللقاء بعد أسيست رائع من عبد الله الحمدان.

وجاء هدف الاتفاق الوحيد في المباراة، عن طريق فيكتور سانتوس من ضربة جزاء سجلها بنجاح في مرمى الهلال عند الدقيقة “94” قبل نهاية الشوط الثاني.

وأحرز محمد القحطاني، هدف الهلال الثالث في مرمى الاتفاق بالدقيقة “96”، ليعزز تقدم الموج الأزرق في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وتلقى عبدالله رديف، لاعب الاتفاق، بطاقة حمراء بعدما دفع علي البليهي مدافع الهلال، بيده في لقطة مثيرة عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق الهلال إلى النقطة الثامنة والعشرين في المركز الأول بجدول الترتيب وبفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة.

بينما يتوقف رصيد الإتفاق عند النقطة 11 محتلًا بهم المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وأقيمت المباراة بين الفريقين تلى أرضية ملعب فريق الهلال السعودي " بملعب المملكة أرينا " في تمام الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

