نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2010" يفوز على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2010" بقيادة مدربه الكابتن وائل الجبالي على ضيفه فريق بيراميدز بأربعة اهداف مقابل ثلاثة في مباراة الجولة الحادية عشر من بطولة الجمهورية " أ " لتلك المرحلة السنية، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب السيد متولي وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من أحمد مصطفى وأحمد نبيل وعلي خضر.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة عشر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تقدم فريق بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة الحادية والعشرين ليرد النسور الصغار بهدفين متتاليين عن طريق محمود عبد الرازق وعمر حموكشة في الدقيقتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين ليعود بيراميدز مرة أخرى باحراز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثلاثين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي الشوط الثاني يحرز أشرف صلاح هدف السبق للنسور في الدقيقة السابعة، قبل أن يحرز عمر حموكشة هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة السابعة والثلاثين، وفي الدقيقة الثانية والأربعين يحرز بيراميدز هدفه الثالث لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

مثل المصري في المباراة: عبد الرحمن ممدوح لحراسة المرمى، عبد الرحمن هاني، محمود عبد الرازق، آدم العشري، علي يحيى لخط الظهر، مروان حسن ، أدهم سمير ، محمد نسيم لخط الوسط، أشرف صلاح، يوسف معاطي، عمر حموكشة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد إسلام وياسين يحيى.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح شيكو مدربًا مساعدًا ، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للأداء، ك. محمد عبد الباري أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الشيخو إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا