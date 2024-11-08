نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. موقف ناصر ماهر من معسكر منتخب مصر بعد غيابه عن مباراة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن موقف ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.

وتعرض ناصر لإصابة أثناء مباراة فريقه ضد البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، خرج على اثرها من المباراة، مما أثار القلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" أن الجهاز الطبي بالمنتخب تواصل مع طبيب الزمالك للاطمئنان على حالة اللاعب، مشيرا إلى أن إصابة اللاعب عبارة عن شد خفيف في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر، أن ناصر ماهر سيكون جاهز للإنضمام إلى قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، بعدما عقد عدة جلسات تأهيلية داخل الجيم.

يذكر، أن ماهر قد غاب عن قائمة نادي الزمالك، التي تخوض مواجهة سموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.