انت الأن تتابع خبر تعرف على قائمة ريال مدريد لمباراة أوساسونا بالدوري الاسباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، القائمة لقاء أوساسونا، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

موقف الريال بجدول ترتيب الدوري

يحتل ريال مدريد "حامل اللقب" في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل 3، وتلقي أول خسارة فى الكلاسيكو، علما بأنه تأجلت مباراته الماضية أمام فالنسيا بسبب الفيضانات المدمرة فى إسبانيا.

وسقط ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة بأربعة أهداف نظيفة، خلال كلاسيكو الأرض الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025.

قائمة ريال مدريد