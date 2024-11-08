جالطة سراي يكشف تفاصيل إصابة إيكاردي ومدة غيابه

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم جالطة سراي التركي، لإصابة قوية في المواجهة التي جمعت فريقه أمام توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الأوروبي.

وأقيمت مواجهة جالطة سراي وتوتنهام هوتسبير على أرضية ملعب تورك تيليكوم آرينا، مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز الفريق التركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حجم إصابة إيكاردي ومدة غيابه عن الملاعب

وعجز إيكاردي على إثرها عن إستكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله زميله البلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقة 85.

وأكد النادي التركي من خلال موقعه الرسمي أن مهاجمه ماورو إيكاردي، تعرض لتمزق في الرباط الصليبي.

وأضاف جالطة سراي في بيانه الرسمي أن المهاجم الأرجنتيني سيخضع خلال الأيام القادمة لعملية جراحية، وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.