نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بدور على حكم ياباني".. أول تعليق من مالك زد على حرمان فريقه من ركلة جزاء أمام الاهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نجيب ساويرس، مالك نادي زد، على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه في المباراة التي جمعته بالأهلي في الدوري الممتاز.

تعليق ساويرس على عدم احتساب ركلة جزاء لـ زد

وجاءت هذه التعليقات بعد فوز الأهلي على زد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر ضمن الجولة الثانية من الدوري.

وأثار غياب ركلة الجزاء، التي طالب بها لاعبو زد والجهاز الفني بقيادة مجدي عبدالعاطي، جدلًا كبيرًا، بعد تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي مع مهاجم زد، رشيد أحمد، وهو ما اعتبره الفريق خطأ يستحق العقوبة.

وتفاعل أحد مشجعي الزمالك مع الواقعة، ونشر صورة لتدخل اللاعبين، موجهًا حديثه إلى ساويرس قائلًا: "فينك مش شايفك؟"، ليرد ساويرس: "بدور على حكم ياباني".

من جهته، علق أحد مشجعي الأهلي قائلًا: "الأهلي وزد واحد يا هندسة، مش ضربة جزاء هتخسرنا بعض"، ليجيب ساويرس: "عندك حق، نمشيها المرة دي".