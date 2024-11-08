نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مساء اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة هامة أمام نظيره سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريقين بعد قليل في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سموحة أمام الزمالك

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادي -محمد ربيعه - محمد مصطفى ميدو - إسلام جابر.

خط الوسط: محمد كناريا - دكو دودو - محمود صابر.

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي - حسام حسن - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.

