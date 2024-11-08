عاجل| شيكابالا أساسيًا.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة سموحة بعد قليل بدوري نايل.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه سموحة في الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن فعاليات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري كالآتي:-

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد.

‏‎خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

‏‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

‏‎خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كلا من: "محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتصارًا غاليًا في الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل على حساب البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.