جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور قبل انطلاق مواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم جمهور الزمالك إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل انطلاق مواجهة الفارس الأبيض وسموحة بعد قليل بالدوري المصري.

جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور

وهاجم جمهور الزمالك الحاضر في ملعب ستاد الجيش ببرج العرب إمام عاشور لاعب الأهلي متهمين اللاعب بإدعاء الإصابة بشكل دائم.

وهتف جمهور الزمالك ضد إمام عاشور لاعب الأهلي في إشارة أن اللاعب ليس في موضع مقارنة مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة بعد قليل على أرضية ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن فعاليات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك وسموحه في تمام الساعة الخامسه مساءًا بتوقيت القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دوري نايل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري على حساب البنك الأهلي بنتيجة 3-2.