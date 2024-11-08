نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام في ذكرى ميلاده الـ46.. محطات وأرقام لا تنسى عن مسيرة "أمير القلوب" الأسطورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان لك معايا أجمل حكايه في العمر كله سنين بحالها مافات جمالها على حب قبله.. سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت وأن كنت أقدر أحب تاني أحبك أنت" على أنغام الست أم كلثوم وعلي صيحات جمهور عشاق النادي الأهلي في المدرجات بأصواتهم وهم يهتفون "من العتبة جينا ومن شبرا يا تريكة" وعندما تهتز المدرجات بصوت عدى الحدود " يا يا يا يا يا تريكة" استقبل عشاق المارد الأحمر وعشاق أمير القلوب محمد أبو تريكة عيد ميلاده الـ ٤٦ والذي كانت تحل ذكراه يوم الـ٧ من نوفمبر.

الماجيكو الذي لمع اسمه بين جدران الجزيرة وعشقه الكثير من العرب لمواقفه المؤيده للقضايا العربية في كافة الأوقات،، وبأهدافه المؤثرة حفر اسمه في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية والعالمية بحروف من ذهب. استطاع أبو تريكة تحقيق ماعجز عنه الكثير من اللاعبين وجعل غالبية الجمهور في مصر والوطن العربي يجمعون على حبه بمختلف الانتماءات وذلك بفضل مهاراته العالية وأخلاقه التي لا يختلف عليها أحد ومواقفه الإنسانية التي شارك بها ليطلق عليه لقب "أمير القلوب". سجل أبو تريكة اسمه داخل سجل أساطير النادي الأهلي التاريخية التي لن تتكرر ويعتبره بعد عشاق الأهلي الأسطورة التي لن تتكرر واللاعب الأفضل الذي لم يأتي مثله على مر تاريخ النادي.

أرقام وبطولات وألقاب أبو تريكة

تمكن أبو تريكة من تحقيق العديد من الألقاب المحلية والإفريقية والدولية مع الأهلي ومنتخب مصر.

حيث توج أمير القلوب بـ٢٣ لقبا بالقميص للأحمر محليًا وقاريًا خلال مسيرته مع النادي الأهلي منذ انتقاله من صفوف نادي الترسانة عام ٢٠٠٤ حيث توج مع المارد الأحمر بسبعة ألقاب من الدوري المصري، وخمسة ألقاب من دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لألقاب عديدة أخرى، ففاز بكأس مصر مرتين، كأس السوبر المحلي خمس مرات وكأس السوبر الأفريقي في أربع مناسبات. كما ساهم خلال تلك البطولات بأهداف حاسمة كانت ومازالت عالقة في أذهان كل مشجع أهلاوي كما قاد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ٤ مرات والحصول على البرونزية الأولى في تاريخ النادي الأهلي والكرة العربية والأفريقية في عام 2006.

ولا يختلف الحال كثيرًا عن إنجازات أبو تريكة مع المنتخب المصري والذي وتواجد في صفوفه رفقة المعلم حسن شحاتة ليكتب تاريخًا معه مع الجيل الذي توج بلقب كأس الأمم الأفريقية في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ بينما غاب عن نسخة عام ٢٠١٠ للإصابة.

ذلك إضافة إلى مشاركته التاريخية بمستواه المميز مع الفراعنة خلال مباريات كأس العالم للقارات 2009 ما جعله يستحق أن يكون اللاعب المصري الوحيد الذي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء خلال أربع مناسبات.

أما في رحلة الاحتراف لعب أبو تريكة لفريق بني ياس الإماراتي على سبيل الإعارة وذلك بعد أن توقف النشاط الرياضي في مصر لفترة ونجح في الفوز معه بكأس الخليج للأندية عام ٢٠١٣.

كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية في لندن ٢٠١٢ ضمن اللاعبين الثلاث الكبار مع منتخب مصر الأوليمبي واستطاع أن يحرز هدفين في البرازيل وبيلاروسيا قبل أن يخسر الفريق المصري في دور الثمانية أمام اليابان.

أرقام أبو تريكة التهديفية

سجل الماجيكو ٣٨ هدفًا مع منتخب مصر خلال ١٠٠ مباراة، كما سجل مع الأهلي ١٥٦ هدفًا في ٣٦٢ مباراة في جميع البطولات التي شارك بها مع الفريق.

محطات لا تنسى لأبو تريكة من جمهور الأهلي

ولا ينسى جمهور الأهلي هدفه الحاسم في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام ٢٠٠٦ بملعب رادس أمام فريق الصفاقسي التونسي في الثواني الأخيرة بيسراه في مرمى الحارس أحمد الجواشي وإبداعه وأهدافه خلال مشاركاته صحبه نادي القرن الإفريقي في كأس العالم للأندية حيث سجل أربعة أهداف مع الأهلي خلال مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية.

اعتزال أمير القلوب محمد أبو تريكة

وأعلن محمد أبو تريكه اعتزاله عقب خروج مصر من تصفيات كأس العالم 2014 بالهزيمة من غانا بنتيجة (6-1) في المرحلة الفاصلة قبل أن تفوز مصر بهدفين مقابل هدف في العودة، لكنه شارك بعدها في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليقود الأهلي للقب الثامن ثم شارك لدقائق في مونديال الأندية ليخرج مصابًا ويترك الملاعب للأبد

اعتزل أبو تريكة إلا أنه أصبح ومازال أيقونة مصرية وعربية على مر التاريخ وتحتفي بها الفيفا حتى إنها قد اختارته في تقريرها الأخير عن الحدث الرياضي المرتقب "كأس العالم للأندية 2025" ضمن أساطير النادي الأهلي المصري، واصفًا إياه أنه "أعظم اللاعبين في تاريخ مصر، والأفضل في تاريخ الأهلي" هذا بخلاف مواقفه مع القضايا العربية وعلى رأسها دعمه للقضية الفلسطينية عندما كان لاعبا ورفعه لقميص "تعاطفا مع غزة" حتى بعد اعتزاله كرة القدم والظهور في أحد القنوات الفضائية الرياضية وحديثه بالدموع ودعمه لغزة في حربها ضد إسرائيل وإبادة شعبها.