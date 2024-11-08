نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم صلاح.. آرني سلوت يعلق على تجديد عقد ثلاثي ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليفربول لاستضافة منافسه أستون فيلا يوم غد السبت ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك على ملعبه الشهير "آنفيلد".

آرني سلوت يعلق على تجديد عقد ثلاثي ليفربول

وتتواصل التكهنات بشأن مستقبل ثلاثة من أهم نجوم الفريق، وهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، حيث تثار التساؤلات حول تجديد عقودهم مع النادي.

وفي تصريحاته المعتادة، سُئل المدرب سلوت عن موقف اللاعبين الثلاثة وتطورات مفاوضات تجديد عقودهم مع ليفربول. وأجاب سلوت قائلًا: "سيكون من الغريب أن لا يكون لي رأي في هذا الأمر، خاصة وأنني المدرب الرئيسي للفريق الآن، وهذا يتماشى مع دوري!".

وأضاف: "فيما يتعلق بالأمور التعاقدية، من الطبيعي أن يتحدث عنها الأشخاص المعنيون، وأنا منهم، ولكن ليس بشكل علني".

وأكد سلوت أنه يناقش مثل هذه القضايا مع المدير الرياضي للنادي ريتشارد هيوز، بعيدًا عن وسائل الإعلام وميكروفوناتها.

من جانبه، يحظى محمد صلاح باهتمام عدد من الأندية الكبرى، حيث أشارت تقارير إلى اهتمام فرق من الدوري السعودي وأندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة بالتعاقد معه. كما تم ربط ألكسندر أرنولد بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، فيما أكد فان دايك أنه يجري بالفعل محادثات مع النادي بشأن تجديد عقده.