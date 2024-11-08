نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بجدارة بعد التألق مع الفريق مؤخرًا.

ونجح ليفاندوفسكي في تصدر الترتيب برصيد أربعة عشر هدفًا وبفارق سبع أهداف عن زميله رافينا في الفريق.

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء عبر الأسطر التالية، ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم والتي من أهمها مباراة رايو فاليكانو ولاس بالماس.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 14 هدفًا.

2. رافينها، برشلونة، 7 أهداف.

3. آيوزي بيريز، فياريال، 7 أهداف.

4. أنتي بوديمير، أوساسونا، 6 أهداف.

5. كيليان مبابي، ريال مدريد، 6 أهداف.

6. لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

7. فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

8. لو سيسلسو، ريال بيتيس، 5 أهداف.

9. دودي لوكيباكيو، إشبيلية، 5 أهداف.

10. داني أولمو، برشلونة، 4 أهداف.