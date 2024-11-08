نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رايو فاليكانو ولاس بالماس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو مع فريق لاس بالماس اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

ويستضيف ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس مباراة اليوم التي تجمع بين لاس بالماس وفالكيانو ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة رايو فاليكانو ولاس بالماس في الدوري الإسباني

موعد المباراة هو اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة رايو فاليكانو ولاس بالماس في الليجا

وتنقل مباراة رايو فاليكانو ولاس بالماس عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.