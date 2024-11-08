أنشيلوتي يعلق على استبعاد مبابي من قائمة منتخب فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة - رفض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التعليق على قرار المدرب ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، باستبعاد كيليان مبابي من قائمة المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري.

وقرر ديشامب استبعاد مبابي، نجم ريال مدريد، من تشكيلة المنتخب الفرنسي التي ستخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر.

أنشيلوتي يعلق على استبعاد مبابي

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة ريال مدريد مع فريق أوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني، تحدث أنشيلوتي حول قرار استبعاد مبابي، وقال وفق ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية: "هذا قرار ديشامب، وليس لي الحق في الحكم عليه. مبابي بخير، متحفز ومتحمس، لكنه يشعر بالإحباط مثل الجميع بسبب النتائج الأخيرة، إلا أنه يسعى جاهدًا للتقدم".

وحول الانتقادات التي طالت مبابي مؤخرًا، علّق أنشيلوتي قائلًا: "إنه يتدرب بشكل جيد رغم مروره بفترة صعبة، مثلنا جميعًا. في مثل هذه الأوقات، يجب أن يُنظر إلى الظروف على أنها فرصة، ومن خلال الذكاء والتركيز يمكن تجاوزها بنجاح".

وأضاف أنشيلوتي: "التحديات التي يواجهها مبابي هي جزء من التحديات العامة التي نواجهها، فهو لم يتمكن من تقديم أفضل ما لديه مؤخرًا، لكن عليه أن يستفيد من هذه الفترة لتطوير نفسه وتحقيق الأفضل في المستقبل".

وأكد أنشيلوتي قناعته بقدرة مبابي، إلى جانب اللاعبين فينيسيوس، رودريجو، وبيلينجهام، على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وقال: "هذا الفريق يمتلك القوة والتحفيز، وريال مدريد هو أصعب وأفضل نادٍ للتغلب على الأوقات الصعبة. نحن على ثقة بقدرتنا على اجتياز هذه التحديات وسنقاتل على جميع الألقاب المتاحة".