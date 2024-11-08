نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة الزمالك، مساء اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة سموحة والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل سموحة المتوقع أمام الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: ميدو مصطفى، محمد ربيعة، هشام حافظ، محمد كناريا.

خط الوسط: أبوبكر ليادي، دوكو دودو، محمود صابر

خط الهجوم: صامويل أمادي، حسام حسن، عبد الكريم الوادي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.