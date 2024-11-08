نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بتروجيت ومودرن سبورت في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 على ملعب "الكلية الحربية"، وذلك في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان بتروجيت قد تعادل إيجابيًا في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 1-1، كما تعادل مودرن سبورت أمام إنبي ولكن سلبيًا.

موعد ضد بتروجت ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة بتروجيت ضد مودرن سبورت اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بتروجيت ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة بتروجيت ضد مودرن سبورت مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 2HD، بتعليق المعلق طارق حسن.