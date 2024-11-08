نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الاتفاق اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والاتفاق مساء اليوم في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة والساعة 5:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:45.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، تمبكتي، لودي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، سافيتش، الحمدان.

خط الهجوم: سالم، مالكوم، ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.