نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق الاتفاق اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والاتفاق مساء اليوم في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة والساعة 5:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:45.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.