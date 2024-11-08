نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة إنبي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس 8-11-2024 على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة إنبي ضد بيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنبي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، هشام عادل.

خط الوسط: علي فوزي، مودي ناصر، أحمد العجوز، مصطفى دويدار.

خط الهجوم: أحمد أوفا، رفيق كابو، مصطفى شكشك.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، يوسف أوباما.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، صديق أوجولا، إبراهيم عادل.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي ضد بيراميدز في الدوري المصري

سيتم نقل وإذاعة مباراة إنبي ضد بيراميدز مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 1HD، بتعليق المعلق طارق الأدور.