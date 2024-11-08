الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة الموافق 8 نوفمبر الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الهلال ضد الاتفاق 4:45.

ضد الرائد 5:20.

النصر ضد الرياض 7:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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