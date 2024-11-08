نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة الموافق 8 نوفمبر الحالي.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الهلال ضد الاتفاق 4:45.
الأهلي ضد الرائد 5:20.
النصر ضد الرياض 7:00.
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.