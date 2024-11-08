نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة الموافق 8 نوفمبر الحالي. مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي الهلال ضد الاتفاق 4:45. الأهلي ضد الرائد 5:20. النصر ضد الرياض 7:00. القنوات الناقلة لمباريات اليوم تردد SSC القمر الصناعي: النايل سات. التردد: 12523. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 12418. الاستقطاب: أفقي. الترميز:- 27500. معامل التصحيح: 5/6.