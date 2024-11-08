نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنبي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نظيره إنبي مساء اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري نايل 2024-2025.

ويحتضن ملعب "بتروسبورت"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي بيراميدز وإنبي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إنبي ضد بيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تذاع مباراة إنبي ضد بيراميدز مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 1HD، بتعليق المعلق طارق الأدور.