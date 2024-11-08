نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة المصرية لمتابعة مباريات الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه العديد من نجوم الكرة المصرية من أجل تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.

تمكن محمد هلال نجم البنك الأهلي من احتلال صدارة جدول هدافي الدوري بعد الجولة الثانية برصيد هدفين وجاء كلا من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي نجوم الأهلي ومحمد علي نجم غزل المحلة في المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس على الترتيب برصيد هدفين أيضًا.

نجح وسام أبو علي نجم الأهلي في التتويج بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 18 هدف.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن..

1 - محمد هلال - البنك الأهلي- هدفين

2 - طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدفين

3 - حسين الشحات - الأهلي - هدفين

4 - وسام أبو علي - الأهلي - هدفين

5 - محمد علي بن حموده - غزل المحلة - هدفين