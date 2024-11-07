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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال الغندور الخبير التحكيمي، على أن هناك اختلافات في الحكم على حالات التحكيم ولكن هي وجهات نظر طبقًا للقانون.

جمال الغندور: أخطاء تحكيمية حرمت زد وغزل المحلة من ركلات جزاء

وتابع الغندور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" هناك مبدأ أسير عليه إن لأي حالة هناك قرار واحد صحيح".

وأكمل:" غزل المحلة استحق ركلة جزاء في مباراته أمام طلائع الجيش، المدافع وصل متأخر للكرة وتدخل بقوة على مهاجم المحلة الذي استحق ركلة جزاء بسبب وجود تهور والكرة تستوجب بطاقة صفراء لمدافع الطلائع".

واختتم:" فريق زد استحق ركلة جزاء على أحمد نبيل كوكا بسبب وصول لاعب زد للكرة قبل لاعب الأهلي وكان يجب على الحكم العودة إلى تقنية الفيديو".