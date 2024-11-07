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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية وديربيات مرتقبة بالجولة 6 للقسم الثانى بالصعيد

تقام الجمعة منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' بالصعيد، وتشهد لقاءات الجولة طابع خاص فى ظل التغييرات الفنية لفرق الواسطى والفيوم والمنيا وبنى مزار بجانب المنافسة القوية على الصعود.

حيث يستضيف نادى مسار نظيره نادى مصر للمقاصة بملعب رايت تو دريم بمدينة 6 اكتوبر، ويسعى الفريقان لحسم لقاء القمة لصالحه خاصة فى ظل المنافسة القوية على الصعود، ويحتل مسار المركز الأول برصيد 13 نقطة فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الثانى برصيد 12 نقطة.

ويستضيف نادى المنيا نظيره مركز شباب طامية بملعب نادى المنيا الجديدة، ويسعى أبناء المنيا لتحقيق الانتصار وإعادة الثقة للجماهير خاصة بعد تولى شديد قناوى القيادة الفنية للفريق فيما يسعى أبناء طامية بقيادة محمد الترمس للعودة للديار بنتيجة إيجابية، ويحتل المنيا المركز التاسع برصيد 3 نقاط فيما يحتل طامية المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

فيما يستضيف تليفونات بنى سويف شقيقه نادى نجوم مصر بملعب نادى اسكو، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار لإسعاد الجماهير والمنافسة إلى الصعود وحسم ديربي أبناء بنى سويف، ويحتل التليفونات المركز الرابع برصيد 8 نقاط فيما يحتل نجوم مصر المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

ويستضيف نادى الواسطى نظيره بنى مزار بملعب استاد الواسطى الجديد ببنى سويف، ويسعى أبناء الواسطى لتحقيق انتصار لمصالحة الجماهير وتحقيق الذات باول مباريات احمد سالم المدير الفنى الجديد للفريق فيما يسعى أبناء بنى مزار لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار بقيادة فنية للجهاز الفنى المعاون بعد رحيل شديد قناوى عن تدريب الفريق، ويحتل الواسطى المركز السادس برصيد 5 نقاط فيما يحتل بنى مزار المركز العاشر برصيد نقطتين.

ويستضيف نادى أسمنت أسيوط نظيره نادى الفيوم بملعبه باسيوط، ويسعى أبناء اسيوط لتحقيق انتصار لمواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء الفيوم لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن ذيل قائمة الترتيب، ويحتل الأسمنت المركز الثالث برصيد 12 نقطة فيما يحتل الفيوم المركز الحادى عشر برصيد صفر.



فيما لن يشارك نادى البدارى بمباريات تلك الجولة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 13 نقطة.

2 - مصر المقاصة 12 نقطة.

3 - أسمنت أسيوط 12 نقطة

4 - تليفونات بنى سويف 8 نقاط.

5 - نجوم مصر 6 نقاط.

6 - الواسطى 5 نقاط.

7 - البدارى 4 نقاط.

8 - طامية 4 نقاط.

9 - المنيا 3 نقاط.

10 - بنى مزار نقطتين.

11 - الفيوم دون نقاط.