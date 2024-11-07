نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يسقط في فخ التعادل أمام سانت جليواز بالدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتفى نادي روما بنقطة واحدة بالتعادل مع سانت جيلواز بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي 2024-2025، على

ملعب "الملك بودوا".

أهداف مباراة روما وسانت جيلواز

افتتح جيانلوكا مانشيني التسجيل لفريق روما في الدقيقة في الدقيقة 62 من عمر الشوط الأول، وجاء هدف التعادل لفريق جيلواز في الدقيقة77 بقدم كيفين ماك أليستر.

تشكيل روما أمام سانت جيلواز

حراسة المرمى: ميل سيفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني - بريان كريستانتي - أنخيلينو.

خط الوسط: محمد زكي سيلك - كونيه- لو في - الشعراوي.

خط الوسط: توماسو بالدانز-بيليجريني.

خط الهجوم: إلدور شومورودوف