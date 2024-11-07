نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب عبدالمنعم.. نيس يتعادل إيجابيًا مع تفينتي بالدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق تفينتى في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة نيس وتفينتي في الدوري الأوروبي

وأقيم اللقاء بين الفريقين على ملعب (أليانز ريفييرا) مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر البطولة.

وافتتح دان روتس نجم تفينتي التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

ثم جاء هدف التعزيز بأقدام سام لامرز في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز جيريمي بوجا لاعب نيس هدف التقليص في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وأضاف محمد علي شو الهدف الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة بعد تمريرة متقنة من كلوس.

واحتسب حكم المباراة أربع دقائق كوقت محتسب بدل ضائع معلنًا التعادل الإيجابي بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ودخل نيس مباراته اليوم أمام تفينتي في الدوري الأوروبي بالتشكيل التالي:-