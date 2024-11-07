نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. هدف عالمي من مرموش لـ فرانكفورت في شباك سلافيا براغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام حاليًا على أرضية ملعب دوتش بنك بارك، مواجهة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براغ، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

مرموش يحرز هدف التقدم لـ آينتراخت فرانكفورت في مرمي سلافيا براغ

أحرز المصري الدولي عمر مرموش هدف التقدم لفريقه آينتراخت فرانكفورت، في الدقيقة 53، من ركلة ثابته على حدود منطقة الجزاء، نفذها مرموش بطريقة مميزة على يمين الحارس التشيكي كينزيكا.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت، في الشوط الأول كالتالي:-

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: آرثر تيات - روبين كوخ - لويس سيلفا توتا - نامدي كولينز.

خط الوسط: هوجو لاسورن - محمود داوود - ماريو جوتزه.

خط الهجوم: عمر مرموش - كان اوزون - أنسجار كتاوف.

ويحتل النسور الألمانية قبل مواجهة سلافيا براغ، المركز السادس فى ترتيب بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 7 نقاط، من فوزين على دوغافا ريغا وبشكتاش وتعادل أمام فيكتور بلزين.

القناة الناقلة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براغ

يمكنكم مشاهدة مواجهة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براغ عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

